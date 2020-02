Anuncia Héctor Garza $ 2 mil millones más para la UEMSTIS

Cd. Madero, Tam.

El Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública en el país, Héctor Garza González, clausuro las jornadas de actualización docente de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicio –UEMSTIS Tamaulipas– que contó con la participación de centenares de maestros, donde anunció que este subsistema a nivel nacional recibirá un importante incremento presupuestal.

"Como tamaulipeco me honró de estar aquí con ustedes, cada día que vengo a los planteles me enamoro más de ellos, me es grato comentarles que ahora el subsistema (Unidades de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios) contarán con 2 mil millones de pesos más" anunció el funcionario federal.

Pidió a los maestros presentes a supervisar que los recursos se destinen a causas prioritarias de manera correcta "yo espero que nos ayuden a no solo ser honestos, eso es demasiado poco, ayúdenos a ser escrupulosamente honestos en el manejo del recurso del pueblo, porque no es recurso del gobierno, es del pueblo de México"

Señaló que, de la mano de los mentores, padres de familia y alumnos, está la gran oportunidad de hacer los cambios estructurales que requiere el subsistema en el que miles de estudiantes se capacitan para incorporarse al sector industrial y tecnológico del pais, y que hoy arrastra diversos problemas, ejemplificando entre ellos, el salario de docentes.

"Me llevo la inquietud, el compromiso, su rostro entendiendo lo que ustedes señalaron tantas veces y no fueron escuchados, me comprometo a hacer todo lo que este en mis manos y más, para hacer una reforma de gran calado, y me comprometo, por mí no va a quedar, que haya maestros que ganen 5 mil pesos, no se vale que un maestro, licenciado con título universitario, gane 5 mil pesos al mes".

El evento se desarrolló en el 103 de Ciudad Madero a lo largo de 3 días, manejando temas como: manejo de las emociones y lenguaje corporal en los adolescentes; importancia de los trayectos formativos en la práctica docente para la Nueva Escuela Mexicana; Aprendizaje Basado en Proyectos; Aplicación de nuevas tecnologías en internet, entre otros.

Por su parte, Héctor Garza González, aprovechó la invitación y su visita a la zona conurbada para a lo largo del día, sostener reuniones con maestros, alumnos y padres de familia de diversos planteles, escuchando de viva voz el desarrollo de los programas, avance de esquemas y darle atención a problemáticas locales que le plantearon.