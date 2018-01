Anuncia HBO la llegada de Meryl Streep a la segunda temporada de ‘Big Little Lies’

El reparto de lujo de Big Little Lies suma a nombres como los de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern o Shailene Woodley, una nueva estrella. Quizás la más grande de ella. HBO ha anunciado el fichaje de Meryl Streep para la segunda temporada de la serie.

La actriz ganadora de tres premios Oscar interpretará a Mary Louise Wright, madre de Perry Wright (el personaje de Alexander Skarsgård), que llegará a Monterey tras los acontecimientos que cerraban la primera entrega en busca de respuestas y preocupada por el bienestar de sus nietos. Según fuentes de Variety, la actriz podría cobrar unos 800.000 dólares por episodio en Big Little Lies.

Streep acaba de sumar su nominación número 21 a los Oscar por su papel en Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, batiendo así su propio récord como la intérprete que ha sumado más nominaciones a estos premios en la historia. Su historial en los Emmy tampoco es malo. En 1978 ganó su primer premio televisivo gracias a su protagonista de la miniserie Holocausto, a lo que sumó uno más en 2004 gracias precisamente a HBO y su magistral interpretación de cuatro personajes opuestos en Ángeles en América. Su tercera estatuilla se la llevó precisamente este año por su narración en el documental de Netflix Five Came Back. Unirse a Big Little Lies, que ganó ocho en esa misma ceremonia, parece una mezcla hecha para la victoria.

En diciembre, la cadena HBO ya anunció que la serie, recientemente ganadora de cuatro Globos de Oro, entre ellos mejor miniserie, tendría segunda temporada, a pesar de que la primera entrega recogía toda la historia narrada en la novela de Liane Moriarty en la que se basa. La mayoría del reparto original regresará para estos nuevos capítulos, donde Nicole Kidman y Reese Witherspoon volverán a ser productoras ejecutivas, además de parte del elenco detrás de las cámaras. La segunda temporada estará basada parcialmente en una nueva historia escrita también por Moriarty. David E. Kelley, responsable del guion y productor ejecutivo de la primera temporada, repetirá también en la nueva entrega. Los siete capítulos de los que estará compuesta estarán dirigidos por Andrea Arnold (Transparent), tomando el relevo de Jean-Marc Vallée, realizador al frente de los primeros siete.