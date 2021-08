Anuncia el IRS cuarta ronda de desembolsos

Y es que la dependencia federal anunció que 1.5 millones de contribuyentes podrían recibir reembolsos que en promedio pueden ser de hasta 1 mil 600 dólares, esto como parte de los ajustes compensatorios hechos a las devoluciones de impuestos realizadas este año.

Dichos reembolsos se harán de manera directa por depósito bancario o por cheques en correo tradicional a partir de esta semana.

Esta es la cuarta ronda de reembolsos relacionada a la provisión de compensación por desempleo hasta el momento.

Desde mayo, el IRS ha enviado fondos compensatorios de desempleo a más de 8 millones de personas totalizando alrededor de 10 billones de dólares, las personas que han recibido este dinero no necesitan hacer nada después de recibirlo.

El IRS explicó que es para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes a causa de la pandemia sanitaria.

"Se han revisado las formas 1040 y 1040SR que fueron llenadas antes de la aplicación de la ley y algunas personas fueron beneficiadas con este ajuste, los contribuyentes que pagaron de más recibirán un reembolso".

Anteriormente, el IRS había dicho que más de 10 millones de personas que enviaron sus declaraciones de impuestos antes del 11 de marzo donde explicaban que los primeros 10 mil 200 dólares de compensación de desempleo serían excluidas de impuestos.

"El IRS enviará una carta a los contribuyentes explicando estas correcciones, las personas deben guardar esta información para sus archivos".

Las personas solteras o casadas que ganen más de 150 mil dólares no son elegibles para esta compensación y no todos aunque no ganen esta cantidad serán elegibles para un reembolso.