Anuncia director limpia en Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- El director de Tránsito Local, Jesús Rafael Mouret López, dijo que alrededor de 10 agentes operativos y administrativos serán dados de baja como resultados de diversas quejas ciudadanas lo cual ha ocasionado la ´perdida de confianza´ en estos elementos; a su vez y de manera anónima haciendo uso de las redes sociales, supuestos elementos de Tránsito denunciaron una serie de abusos cometidos en su contra por lo cual el próximo miércoles harán un paro de labores.

"Va a haber varios (cambios) esta semana, va haber una modificación sobre gente que ya hemos detectado que no tienen nada que hacer en esta institución", señaló el capital retirado de la Secretaría de Marina, "la gente que no esté en la línea con nosotros no tiene caso que esté aquí también".

Cabe recordar que en mayo pasado, un grupo de elementos de Tránsito se manifestó en las instalaciones de la Dirección de Tránsito Local denunciando irregularidades en cuanto a medidas disciplinarias en contra de agentes viales que eran obligados a asistir a cursos de capacitación dentro de sus horarios francos; cada turno se compone de 26 elementos los cuales cubren 24 horas continuas y 48 horas de descanso. Actualmente se cuenta con menos de 106 elementos operativos.