Anuncia la desaparición del Proagro. Productores al borde de la quiebra

Río Bravo, Tam.- El 2018 trae más incertidumbres que certezas a los productores agrícolas, sobre todo en lo que hace a los subsidios federales, los cuales se han reducido a su mínimo histórico, a lo que se suma la falta de actualización del ingreso objetivo, lo que resta competitividad a los agricultores.

En el caso del Proagro, creado en 1994, este subsidio que en un inicio equivalía a 100 dólares por hectárea, con un límite de 100 hectáreas por agricultor, ahora el apoyo, no llega ni al 10 por ciento de lo que se brindaba originalmente.

Además, el límite bajó de 100 hasta solo 20 hectáreas, lo que pone a los productores al borde de la quiebra.

Sobre el particular, el presidente del Módulo III-5, Alfredo Hernández Navar, mostró su indignación por los constantes recortes al Proagro, por lo que al ser cuestionado sobre el particular, dijo: "Ya no recortarán el Proagro...lo van a desaparecer".

Hernández Navar ha tenido intervenciones en los movimientos en pro del campo, en donde ha reclamado los recortes presupuestales y el proceder de algunos líderes.