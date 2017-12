Anuncia Damián Álvarez retiro de las canchas

CIUDAD DE MÉXICO.- Damián Álvarez anunció oficialmente su retiro como futbolista profesional, luego de ganar con los Tigres el título de Liga del Apertura 2017.

El ahora ex delantero, en rueda de prensa, indicó que "dejo de ser jugador profesional, dejo una carrera de casi 20 años, lo digo con mucha angustia y con una sonrisa gigante, soy muy feliz de verme realizado en la vida, no es un hobby, es un sueño cumplido, algo que la vida me regaló y por lo que luché tanto, tengo sentimientos encontrados en este momento".

Además, el argentino aclaró que fue una decisión que ya tenía tomada antes de coronarse en la Liga, y agradeció a quienes lo respaldaron durante su trayectoria en México.

"El 10 de diciembre pasado me desperté, pero siendo campeón, levantando esa copa en una final soñada, la verdad fue un cuento esta aventura y terminó de la manera deseada, más perfecto no pudo haber sido. Gracias a quienes lo han hecho posible para que cumpla mi sueño".

Damián Álvarez llegó a México en 2003 procedente de River Plate. Vistió los colores de Monarcas Morelia hasta 2006, para después militar con el Pachuca, y en 2010 con los Tigres.