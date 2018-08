Anuncia su compromiso

Londres, Inglaterra

La cantante Ellie Goulding y el comerciante de arte Caspar Jopling anunciaron su compromiso.

"Caspar, hijo del honorable Nicholas Jopling de Yorkshire y la señora Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, y Elena, hija del señor Arthur Goulding de Herefordshire y la señora Tracey Sumner de West Midlands, se comprometieron en matrimonio", dice un aviso publicado ayer en el diario Times of London.

Goulding, una cantante y compositora inglesa nominada al Grammy cuyos éxitos incluyen "Love Me Like You Do", "Starry Eyed" y ''Burn", tiene más de un año saliendo con Jopling.

Jopling, un ex remero británico de 26 años, estudió historia del arte y trabaja para la casa de subastas Sotheby's en Nueva York.