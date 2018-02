Anuncia CNTE-Michoacán movilización en CDMX por bono

Cd. de México.- La Sección 18 de la CNTE desmintió al Gobierno de Michoacán respecto a que no debe ningún pago a maestros.

En conferencia de prensa, el dirigente magisterial, Víctor Zavala, señaló que las autoridades estatales aún les adeudan diversos bonos.

El 1 de febrero, el Secretario de Gobierno, Adrián López, aseveró que la Administración de Silvano Aureoles no debía salarios ni aguinaldos a los docentes y que ha destinado 2 mil 503 millones de pesos en pagar deudas de gestiones anteriores.

"Se dice que no se debe, pero sí nos deben prestaciones a maestros, hay compañeros que no han cobrado desde hace meses", expuso el líder de la Sección 18.

"No estamos pidiendo nada que no hayamos devengado, no queremos que nos regalen nada".

Al finalizar la rueda de prensa, el dirigente de la Coordinadora manifestó que el plan de acción de la sección se ampliará hacia la Ciudad de México.

Informó que en los próximos días viajarán a la capital del País para protestar contra la reforma educativa y los adeudos del Gobierno de su entidad.