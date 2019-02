Anuncia Angélica Rivera su divorcio de Peña Nieto

Cd. de México.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la ex Primera Dama confirmó que vive una situación dolorosa y que ha tomado la decisión de divorciarse.



"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme".



"A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos".



En los últimos días, los rumores de ruptura entre el ex Presidente de México y su esposa fueron cada vez más fuertes.



En la más reciente edición de la revista ¡Hola! se aseguró que el político y la actriz llevaban separados desde diciembre pasado, según confirmaron fuentes cercanas al matrimonio.



Las especulaciones aumentaron sobre todo después de que captaran en España a Peña Nieto con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann.