Anuncia AMLO plan para proteger a candidatos en próximas elecciones

El presidente López Obrador pidió a todos los candidatos que actúen con firmeza y aplomo, porque la libertad no se implora se conquista y su gobierno les dará protección.

"Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que eligen, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, este será, y hazte un lado si no atente a las consecuencias".

Dijo que se está hablando con los gobernadores para que haya protección sobre todo a los candidatos a presidentes municipales, no obstante aclaró que la protección es voluntaria, porque tiene que ser de acuerdo con las autoridades y los organismos electorales.