Anuncia AMLO "limpia" en Migración y Aduanas

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene en "alerta" al Instituto Nacional de Migración y las Aduanas, por lo que llevará a cabo una limpia en ambas instituciones luego de las denuncias de extorsión que han recibido de parte de visitantes extranjeros.

"Estamos atendiendo esto, porque existe esta práctica de extorsión en el Aeropuerto, no generalizada no quiero decir que todos los trabajadores de Migración, pero si un grupo, incluso ya hay denuncias penales, por extorsión y se va a limpiar Migración, para que no haya extorsión a extranjeros en el Aeropuerto ni en ninguna frontera del país".

Dijo que ya se está trabajando en ese sentido en Aduanas porque "hablando en los términos de semáforos, los tenemos en alerta, son dos instituciones que vamos a limpiar de corrupción, se va a acabar la extorsión en las dos".

Señaló que este día (martes), junto con su Gabinete, hará una revisión de la política de aduanas y también se trabaja en la política migratoria.

"Nos interesa que como en el combate al 'huachicol', sea todo un plan, donde logramos nuestro propósito. Entonces todo igual, un plan para acabar con la corrupción en Migración y Aduanas, se les va a presentar en su momento".