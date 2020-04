Anuncia AMLO la revisión de las Afores

Ciudad de México.

El esquema de las Afores será revisado pasando crisis por el Covid-19, para analizar lo que se hizo en el periodo neoliberal y evitar que los trabajadores reciban menos de lo que ahorraron, anunció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Acerca de las Afores, va a haber momento, pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber un momento para revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros, las pensiones de los trabajadores.

"Hay que buscar una solución, porque si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir del 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante; por ejemplo, eso requiere de un rescate. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí?", señaló.

Grupo Reforma publicó ayer que los recursos de pensión manejados en las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) sufren las consecuencias del nuevo periodo de volatilidad en mercados financieros.

De diciembre de 2019 al cierre de marzo, los recursos administrados por las Afores tuvieron una reducción de 82 mil millones de pesos, que equivalen a 2.1 por ciento.

"Ya cuando pase esto, que va a pasar, vamos a ver lo de los Afores, es un compromiso que tengo, que no porque a mí ya no me va a afectar, o sea, ya no voy a estar en el gobierno, lo voy a dejar eso", dijo López Obrador.