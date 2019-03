Anuncia AMLO gran avance en firma de contratos de Pemex

Cd. de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes la firma de contratos de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) por 80 por ciento de la inversión prevista este año.

"Les adelanto que se llevan ya firmados contratos de inversión en Pemex del orden de 80 por ciento de toda la inversión de este año", dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.



El Mandatario indicó que el próximo lunes se informará detalladamente sobre el avance en el programa de rescate del sector energético.



López Obrador no precisó si los convenios de inversión firmados son los mismos que aprobó la reguladora Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) esta semana para la explotación de los campos terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio con la egipcia Cheiron y la alemana DEA Deutsche Erdoel por más de mil 440 millones de dólares.



El pasado 15 de febrero, el Gobierno de México anunció una serie de medidas extraordinarias de apoyo a Pemex que, sumadas al ahorro esperado por el combate al robo de combustible, representan un beneficio previsto de 107 mil millones de pesos.



Las medidas consisten en la capitalización de la empresa contemplada en el presupuesto, una liquidación adelantada de pagarés de apoyo a la petrolera para la mejora de su pasivo laboral y el incremento del monto del incentivo fiscal para Pemex.



Días después, la agencia calificadora Moody's consideró que las medidas son insuficientes para mejorar la calificación crediticia del país.



"El anuncio es negativo para México. No sólo el alivio fiscal adicional para Pemex afectará los ingresos del Gobierno, sino que, en general, si la confianza del mercado no mejora, Pemex requerirá un respaldo soberano adicional en 2020 y más allá erosionando las finanzas del Gobierno", apuntó la agencia.



Y el pasado 4 de marzo, Standard & Poor's cambió de estable a negativa la perspectiva para Pemex, tras una acción similar sobre la nota soberana de México.



La firma explicó que esto se debe a "las mayores asignaciones presupuestales para Pemex en 2019 y las recientes declaraciones públicas del Gobierno federal asegurando que la empresa cumplirá de manera puntual con todas sus obligaciones financieras".



Asimismo, consideró que el plan financiero para restaurar los fundamentos crediticios de la petrolera "es insuficiente respecto de las necesidades multianuales de inversión de capital".





La empresa reportó el pasado 27 de febrero una pérdida neta en 2018 de 7 mil 551 millones de dólares, 47.1 por ciento menos frente al resultado negativo de 14 mil 270 millones de dólares de 2017.