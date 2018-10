Anuncia AMLO amnistía para presos políticos

CANCÚN, QR.- Luego de dar a conocer que el hijo del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, le entregó una carta para ser liberado, Andrés Manuel López Obrador adelantó que el primero de diciembre lanzará un acuerdo o una ley para darle amnistía a presos políticos del país.

Tras un encuentro con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, López Obrador adelantó que el día primero de diciembre dará a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos.

"Vamos a establecer el método. Le he pedido a Olga Sánchez Cordero que me apoye con la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso. Se van a analizar todos los casos", expresó.

Aclaró que el hijo de Mario Villanueva le dio una carta y le prometió justicia al ex mandatario. "Me dio una carta, va a haber justicia. Se va a revisar de acuerdo a los tiempos legales esto debe estar en el poder judicial pero ya no habrá represalias en contra de nadie. Ya no se va a reprimir a nadie ni encarcelar a nadie", afirmó.