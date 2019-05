Anuncia abdicación emperador japonés en final de una era

Tokio, Japón.

El emperador Akihito anunció su abdicación el martes en una ceremonia en palacio, en su última declaración pública mientras el país recibía el final de su renuncia con nostalgia y esperanza hacia la nueva era.

"Hoy concluyo mis deberes como emperador", dijo Akihito, de pie ante el trono, ante la mirada de otros miembros de la familia real y del gobierno.

"Desde que ascendí al trono hace 30 años, he realizado mis deberes como emperador con un profundo sentimiento de confianza y respeto por el pueblo, y me considero muy afortunado por haber podido hacerlo. Doy las gracias sinceramente a la gente que me aceptó y apoyó en mi labor como el símbolo del estado", dijo el monarca en su última tarea oficial como emperador.

El reinado de Akihito termina a la medianoche, momento en que su hijo, el príncipe Naruhito, se convertirá en el nuevo emperador y su era comenzará.

Naruhito asumirá el Trono del Crisantemo en una ceremonia aparte el miércoles. Recibirá la espada y las joyas imperiales, así como sellos como prueba de su sucesión como 126to emperador del país, según las cuentas del palacio, que según los historiadores podría incluir figuras míticas hasta aproximadamente el siglo V.

Posteriormente pronunciará su primer discurso como emperador.

La presencia de su esposa, la emperatriz Masako, y de su hija, la princesa Aiko, está prohibida en la primera ceremonia, donde únicamente los varones adultos de la realeza pueden participar.

Akihito, de 85 años, ha dedicado su periodo a reparar el daño causado a las víctimas por una guerra que se llevó a cabo en nombre de su padre, y a acercar a la distante monarquía con el pueblo.

RELEVO. El nuevo emperador de Japón, Naruhito, desempeñará su primer ritual horas después de suceder a su padre en el Trono del Crisantemo.