Anulan sanción a ex senadores del PAN

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción con la que la Comisión de Justicia del PAN expulsó a Ernesto Cordero, José Luis Lavalle y Eufrosina Cruz.



En su resolución, devolvió a ese órgano partidista el expediente para que lo vuelva a analizar.



Los magistrados ponentes Felipe de la Mata e Indalfer Infante expusieron que la decisión de la Comisión tiene deficiencias, pues hace aseveraciones genéricas y debe individualizar el examen de los casos.



"Establece responsabilidades sólo de forma genérica y con alguna imprecisión", dijo el Magistrado De la Mata.



Dicho órgano, apuntaron, no señala de qué manera los inculpados rebasan los límites de la libertad de expresión con sus conductas.



"Se revoca la resolución partidaria para efectos", indica la sentencia.

Los ex senadores Cordero y Lavalle y la ex diputada Cruz fueron expulsados el PAN a finales de junio, antes de las elecciones presidenciales y luego que se expresaron públicamente en contra de la candidatura del panista Ricardo Anaya, quien se postuló en coalición con el PRD y MC.

Otros militantes también se manifestaron en contra del ex líder del blanquiazul, pero no han sido procesados, entre ellos el ex Presidente Felipe Calderón.

La sentencia de la Sala Superior se da a cuatro días de que el PAN renueve a su dirigencia nacional.

La sesión pública de este miércoles se realiza con el quórum mínimo legal, ya que sólo asisten cuatro de los siete magistrados: la presidenta Janine Otálora, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y José Luis Vargas.

Están ausentes los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes y Mónica Soto.