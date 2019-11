Antorcha Campesina espera a 10 mil militantes más

CIUDAD DE MÉXICO.

La organización Antorcha Campesina, que cumplió hoy 8 días de bloqueo a la Cámara de Diputados, anunció que 10 mil militantes llegarán para reforzar los campamentos instalados entorno a San Lázaro e impedir el ingreso de legisladores que preparan aprobar mañana miércoles el Presupuesto de Egresos 2020.

Homero Aguirre, vocero de la organización, informó que hace unos momentos fue citado por los diputados a reunirse con ellos hoy a las 15 horas para ver si les darán solución a sus demandas, consistentes en mil 567 obras públicas (pavimentación, drenaje, alumbrado, introducción de agua potable, entre otras) con costo estimado de 3 mil 800 millones de pesos.

Hasta este martes, esta organización tiene el control de 5 de puertas de San Lázaro, pues ayer se liberó una –la siete- que fue inmediatamente bloqueada por ellos. "Reposamos estos días pero mañana vamos a reforzar con más gente", insistió.

El antorchista sostuvo que sí hay recursos, pero prefieren darse en forma de tarjetas en lugar de obras que sí impacten en mejora en la calidad de vida.

Recordó que en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el primer año de gobierno ahorraría, gracias a medidas de austeridad, 500 mil millones de pesos aparte de lo que recaudara, "¿dónde están? Dijo que tenía 50 mil millones de pesos ahorrados por la lucha contra el huachicol, ¿dónde están?".

Incluso, expresó que entre las comunidades que serían beneficiadas por las obras que solicita Antorcha está el ejido de Chimalhuacán, incluida una zona donde se fue a retratar López Obrador en Chimalhuacán, donde habitan casi 200 mil personas; Homero Aguirre aseguró que esto parece una película de Los Olvidados de Luis Buñuel.

"Pues ahora hay que ir a cambiar, ahí no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, la gente vive en lonas", sostuvo.

Sobre el bloqueo a San Lázaro dijo que no se descarta "que a algún grupo lo convenzan de irse" y de liberar algún acceso a la Cámara, en cuyo caso no entrarán en confrontación con esas organizaciones.

Antorcha ofreció hoy una rueda de prensa para anunciar que su festejo de aniversario número 45 será en el Estadio Azteca, el 21 de diciembre.

Detalló que "la gente" se coopera para sufragar sus gastos en el plantón en San Lázaro.