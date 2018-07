Antonio Mohamed, nuevo técnico del Celta de Vigo

"Si fuese por mí, saldría a buscar el campeonato, a mí me gusta soñar alto. Yo vengo con esa ilusión. En los últimos equipos en los que he estado hemos salido campeones, aunque sé que esta es una liga muy difícil. Lo primero es buscar una identidad, que la gente se sienta identificada. Y a partir de ahí iremos construyendo el sueño de clasificarnos para Europa, que es nuestro principal objetivo", manifestó.

Mohamed anunció que Gustavo Lema y Julián Tartaglia serán sus auxiliares, Claudio Kenny y Hernán Petti sus preparadores físicos y Nando Vila continuará como entrenador de porteros después de llegar al primer equipo la pasada campaña.



"La posibilidad de entrenar en Europa era un sueño tanto para mí como para mi cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas de trabajar. Queremos demostrar el entusiasmo y conocimiento que tenemos, y nuestro objetivo es que la gente se sienta orgullosa de ver jugar a su equipo en cualquier campo. No venimos de vacaciones, venimos a triunfar", insistió.



Mohamed, apodado "El Turco", llega a Vigo avalado por sus éxitos en el futbol mexicano, donde consiguió ganar la Liga, con el Tijuana y el América, y la Copa con el Monterrey, al que dirigió las tres últimas temporadas.



"Llego con bastante experiencia. Llevo 15 años entrenando y esperando la oportunidad de poder venir a entrenar a una gran liga. Me siento muy capacitado para afrontar este reto", aseguró el argentino, quien valora poder planificar con tiempo el que será su primer proyecto en Europa.



"Llegamos con la maleta llena de ilusiones. No es lo mismo llegar acá en la quinta o sexta jornada que iniciar el proyecto. Aquí se me han dado todas las posibilidades de cumplir un sueño. El Celta confía en mí, me da todas las herramientas para triunfar", aseveró.



Aclaró que él no cree "en un sistema de juego sino en una forma de jugar", y su idea es hacer un equipo que haga "una presión alta" y asuma riesgos.



"Queremos un equipo valiente, que pueda presionar pero también sea inteligente para replegar", dijo.



Mohamed agradeció al club que haya hecho "un esfuerzo importante" para retener a los "cuatro o cinco" que él considera clave: "El mejor refuerzo para nosotros es mantener a esos cuatro o cinco jugadores base que son fundamentales".



