Antonio Conte demandará al Chelsea por "dañar su carrera"

El italiano reclama al Chelsea una compensación monetaria más los 9 millones de libras (10 millones de euros) que le corresponden por su último año de contrato.



El club londinense no confirmó su despido hasta 55 días después de que ganaran la FA Cup (Copa de Inglaterra), un retraso que, según sus abogados, le ha privado de la oportunidad de encontrar otro trabajo este verano.



El equipo legal del técnico transalpino alegará que el Chelsea le ha costado a Conte un año de su carrera, ya que todos los grandes banquillos de Europa están ocupados.



Los rumores sobre el despido de Conte surgieron hace varios meses, debido a la ruptura con la cúpula directiva y con algunos de los pesos pesados del vestuario.



Pese a que su marcha era un secreto a voces, Conte tuvo que volver a Londres y comenzar la pretemporada con los jugadores, para, cuatro días después, ser despedido como inquilino del banquillo de Stamford Bridge.



Su sustituto al mando del Chelsea fue el italiano Maurizio Sarri, procedente del Nápoles.



Agrada a Fábregas forma de juego de Sarri



El futbolista del Chelsea Cesc Fábregas señaló que cree "en la forma de jugar" de su nuevo entrenador, el italiano Maurizio Sarri.



"Creo en su forma de jugar, me gusta mucho. He crecido con ese sistema, con esa calidad de fútbol que quiere traer al equipo", destacó Fábregas, que se encuentra con el resto de sus compañeros en Australia para realizar la pretemporada.



"Creo que un jugador como yo puede beneficiarse (de este estilo de juego). Solo tenemos que entrenar mucho, estar unidos y ser un equipo", añadió.



La próxima temporada será la quinta de Fábregas en el Chelsea, con el que ha conquistado dos Premier League, una FA Cup (Copa de Inglaterra) y una Copa de la Liga.



"Queremos jugar bien, queremos ser atractivos, pero también queremos ganar, por eso tenemos por delante una importante temporada", puntualizó el español.