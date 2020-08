Antonio Banderas, positivo en covid el día que cumple 60 años

Este lunes debía ser un día de celebración para Antonio Banderas, pero la pandemia que afecta al mundo se ha cruzado en su camino. El día de su cumpleaños se ha convertido también en el momento que ha elegido para comunicar que ha dado positivo en la covid-19 y que se encuentra en cuarentena. El actor lo ha comunicado a través de sus cuentas de Instagram y Twitter junto a una imagen suya de la infancia: "Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo en la enfermedad covid-19, causada por el coronavirus".

Un comunicado sereno que ha preocupado a los admiradores del artista conocedores de que se trata de población de riesgo ya que sufrió un infarto en enero de 2017. Una dolencia que según él mismo contó más tarde fue de carácter benigno y "no ha dejado daños". Entonces contó que se sometió a una intervención en la que le implantaron tres stents en las arterias coronarias, y a una termoablación para atajar las arritmias que sufría desde hacía tiempo.

Entonces restó importancia al incidente, afirmó que estaba en tratamiento y que se estaba cuidando, pero también dijo que no había sido "tan dramático como se ha escrito". Ese mismo tono de tranquilidad es el que ha utilizado en su publicación en Instagram para describir cómo le está afectando el coronavirus: "Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta".

Sin más dramatismo y con estas palabras con las que se solidariza con tantas personas afectadas por la pandemia en el mundo, Antonio Banderas continúa su escrito con un mensaje de sosiego: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".

El ganador de un Goya a mejor actor por Dolor y gloria, pasó el tiempo de confinamiento que afectó a España en Málaga y sin la compañía de su actual pareja, con quien se pudo reunir cuatro meses más tarde. Un encuentro del que también publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde apareció abrazando y besando a Nicole Kimpel. A la empresaria le pilló la pandemia del coronavirus en Ginebra con su familia. Banderas ha sido activo durante este tiempo convulso y ha sido uno de los personajes famosos que se ha solidarizado con la situación que ha vivido España, donando material sanitario a los hospitales malagueños a través de la fundación Lágrimas y Favores, que él preside. Instalado en su ciudad natal, Málaga, el actor también ha anunciado durante este tiempo que presentará la próxima gala de los Goya junto a la periodista María Casado, que se ha instalado en la ciudad andaluza para estar más cerca de su nuevo jefe y ayudarle en todos los proyectos que tiene en marcha, incluido el Teatro Soho Caixabank, que es el pilar de su gran proyecto de volver a casa y activar la cultura de la localidad.