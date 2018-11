Antoine Griezmann no quiso estar a la sombra de Messi

París, Francia.

Preguntado en una entrevista en "Canal Plus Francia" si pudo influir en la decisión el hecho de tener que ser el segundo de Messi, como ya le pasó a Neymar y en general a todos los delanteros que pasan por el Barcelona, el francés respondió con un elocuente: "Puede ser".



El jugador del Atlético de Madrid había insistido hasta ahora en los "esfuerzos deportivos y económicos" que el club madrileño había hecho para que se quedara y en el apoyo de sus compañeros y de su entrenador, Cholo Simeone.



Griezmann, que se encuentra concentrado con la selección francesa, recalcó, no obstante, que toda la gente de su actual club hizo todo lo posible para que sintiera que era su casa y no se fuera.



El jugador confesó que llegó a despertar a su esposa a las tres de la mañana para discutir sobre su futuro profesional.



Griezmann comunicó que se quedaba en el Atlético el pasado 15 de junio en el documental "La Decisión", de la productora Kosmos Studios del defensa del Barça Gerard Piqué, tras tener en vilo durante varios días tanto a colchoneros como a culés.