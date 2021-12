Anticipan la pérdida de 300 mil empleos

A pesar de la prohibición del outsourcing, se registrará una baja de empleos al término del año debido a que las empresas contratan personal de forma temporal que ya no se requerirá en enero, aseguraron empresas de capital humano .

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), consideró que al término del año podrían perderse unos 300 mil empleos que son aquellos que corresponden a contratos temporales. "Las bajas de diciembre se dan en sectores que tienen que ver con servicios para empresas, personas y hogar, como los restaurantes y bares; se va a dar en el comercio, porque termina la época decembrina. "En transformación donde las fábricas suelen cerrar por dos o tres semanas para dar mantenimiento a las líneas. Y en las escuelas, concluyen las clases y terminarán contratos que son por tiempo determinado", subrayó Héctor Márquez, presidente de AMECH.

Consideró que este es un proceso cíclico que no tiene que ver con la subcontratación, como lo afirmó el gobierno federal. "Vamos a ver como todos los años esa pérdida normal porque concluyen contratos", manifestó. Jorge Pérez Izquierdo, director de PAE, empresa de capital humano, coincidió en lo anterior y rechazó que debido al outsourcing se presentara a final de cada año una gran baja en la cantidad de puestos de trabajo. "La autoridad decía que cada cierre de año, por culpa de las empresas de subcontratación se quedaban sin empleo muchas personas en enero, este diciembre será importante porque ya no están funcionando las empresas de subcontratación y vamos a ver el mismo fenómeno. "Las empresas que necesitan hoy el personal para la promotoría en enero ya no lo requerirán y habrá bajas", comentó Pérez Izquierdo.

Añadió que por ello la autoridad debería considerar que se regule la figura de empleo temporal para que las empresas puedan hacer contrataciones como servicio especializado. "El tema que está pendiente es el tema de empleo temporal para poder dar esa flexibilidad al ciclo económico de la industria y servicios en general", subrayó. Comentó que a raíz de la reforma, las actividades como las de producción fueron absorbidas por los empleadores, en tanto que soporte administrativo, promoción de productos y servicios, que no forman parte del objeto social de las empresas, se mantuvieron tercerizadas. Admitió que con la reforma en materia de subcontratación disminuyó el volumen de negocio de su empresa, pero ahora se dedican a servicios especializados como administración de personal, procesamiento de nómina y administración de ventas.