Anticipan floristas ventas de muertos

Aun no sabemos todavía (si nos van aumentar el precio de la flor), como quiera los precios van a ser iguales, no van a subir". Ariana Ruiz Rangel, vicepresidenta del Mercado de la Flor

Desde dos meses antes se preparan los comerciantes del Mercado de la Flor "Ernesto Gómez Lira" para estar listos para las ventas de conmemoración del Día de Muertos.

Los locatarios adquieren las flores artificiales, material que se necesita para los arreglos para darse abasto.

Ariana Ruiz Rangel, vicepresidenta del Mercado, comentó que el año pasado les fue bien y en este 2019 esperan que sea mejor, ya que el Día de Muertos caerá en fin de semana, lo que va a generar mejor derrama económica.

"Aun no sabemos todavía (si van aumentar el precio de la flor), ya una semana antes nos damos cuenta si subió la mercancía o no, como quiera los precios van a ser iguales, no van a subir", dijo.

CALOR AFECTA

Señaló que en lo que va del año han tenido días buenos y malos, pero el calor baja las ventas.

"Lo que más se vende son las macetitas de 50 pesos, depende el precio que quieran pero lo más barato es lo que se vende más", expresó.

Durante todo el año los locatarios esperan las fechas del Día de Muertos, que es la que más derrama económica deja para los comerciantes, por lo que se preparan con anticipación.