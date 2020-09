Anticipan apretado paquete económico para 2021

CIUDAD DE MÉXICO

La incertidumbre sobre los ingresos públicos, ya sin fondos de estabilización para el siguiente año, obligará a Hacienda a presentar un paquete de gasto más pequeño que en 2020 o a contratar deuda, estimó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

"Con el aumento en pensiones, con los problemas en salud, con los problemas en educación en infraestructura, me parece que el Gobierno se va a encontrar ante una disyuntiva grande: o le quita fondos a los programas prioritarios del presidente o no apoya a Pemex o aumenta el déficit primario grande", dijo. En este escenario y con menores ingresos en los Pre-Criterios de política económica, presentados en abril, ya se esperaba que las necesidades de financiamiento fueran de 4 por ciento del PIB en 2021, no obstante, podría ser mayor de no cumplirse sus expectativas.

En el documento, se planteó un crecimiento de 2.5 por ciento para 2021, luego de una contracción del PIB de entre -3.9 y 0.1 en 2020, con lo que se estimaba que los ingresos para 2021 serían 99 mil millones de pesos menores que el año previo. Si bien analistas consultados en la encuesta del Banco de México prevén un avance del PIB de 3 por ciento en 2021, esto será tras una contracción de 9.9 por ciento, lo que implica una recuperación mucho más lenta. Encima de las presiones económicas, el paquete económico 2021 enfrenta presiones políticas por las elecciones intermedias donde se juegan 15 gubernaturas, comentó Marco Cancino, director de Inteligencia Pública.

"Es muy probable que para el próximo año, dado que el contexto es electoral, se abulte aún más la orientación a las transferencias directas", estimó. En tanto, los resultados de la encuesta de Banco de México, cuyas respuestas se recibieron los días 24 y 28 de agosto, prevén que para 2021 la estimación del Producto Interno Bruto mexicano (PIB) fue revisada a 2.95 por ciento desde 3.00 por ciento, tras dos meses con ajustes al alza. Por otra parte, los principales factores podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis, a nivel general, se asocian con las condiciones económicas internas, con 42 por ciento; la gobernanza, con 27 por ciento; y las condiciones externas, con 22 por ciento.