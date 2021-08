Anticipan 'americanización' del deporte europeo

El audaz plan de los mejores clubes de futbol de Europa para formar su propio torneo al estilo de Estados Unidos está hecho jirones pocos días después de su lanzamiento. Pero eso podría no detener una eventual "americanización" del deporte más popular del mundo, consideró The Wall Street Journal.

La propuesta de una liga "cerrada" inspirada en las franquicias estadounidenses, con enfrentamientos semanales entre equipos poderosos que no podían ser relegados, habría torpedeado la actual Liga de Campeones dirigida por el organismo rector del futbol europeo, la UEFA. Desató la indignación inmediata de las ligas nacionales, clubes, fanáticos y gobiernos.

Lo que la crítica casi universal pasó por alto es la insuficiencia del status quo, y no solo para los propietarios multimillonarios de los clubes más populares. Es posible que el colapso de la Superliga no le quite mucha presión a la UEFA para solucionar problemas que no ha abordado durante décadas, consideró el diario.

Aunque el futbol tiene una base de fanáticos más grande que cualquier otro deporte a nivel mundial, la NFL, la MLS y la NBA registraron más ingresos que cualquier competencia de futbol europea en 2019. Esto se debe en parte a que la MLB y la NBA tienen más partidos por temporada. Pero la NFL aún recaudaba 60 millones de dólares por partido, en comparación con los 25 millones de la Liga de Campeones.

Más de la mitad de esos ingresos proviene de empresas de medios como Sky, propiedad del gigante estadounidense Comcast, que paga por los derechos de transmisión de futbol. La Superliga esperaba un formato más popular para duplicar el valor de estos derechos, ayudando a los clubes de futbol a tapar los agujeros financieros causados por la pandemia.

Los inversionistas de los pocos clubes que cotizan en bolsa, como el Manchester United en el Reino Unido y la Juventus en Italia, no deben hacerse ilusiones de que el dinero por sí solo puede mejorar un modelo de negocio defectuoso: los fondos adicionales tienen un historial de terminar en los bolsillos de las estrellas en lugar de accionistas.

Además, si las emisoras pujan más por una Superliga, es posible que paguen menos por las competiciones nacionales, razón por la cual la Premier League inglesa en particular se enfureció.

Aún así, es probable que la Liga de Campeones deje mucho dinero sobre la mesa al ofrecer un producto insatisfactorio. Su formato de grupos y eliminatorias significa que muchos de los enfrentamientos más populares no ocurren en un torneo determinado, o incluso durante años. Los cambios anunciados recientemente por la UEFA no solucionan ninguno de los problemas clave, lo que solo subraya la necesidad de una reforma más profunda.

Independientemente de lo que surja de la apuesta de la Superliga, es probable que al final se celebre un torneo en el que los mejores equipos europeos se enfrenten regularmente, porque redunda en interés de los clubes, las emisoras y, sí, los espectadores.

El analista de la industria de los medios, Ian Whittaker, sugiere que un acuerdo más comercial podría ayudar a incorporar a los gigantes estadounidenses del streaming como Amazon.com y Disney, probablemente incluso si se descartara el polémico formato "cerrado".

El Journal señaló que los críticos de la comercialización del futbol tienen poco sentido con sus apelaciones al juego de base, que ya ha sido marginado por los altos precios de las entradas y la televisión de pago, horarios que perjudican la asistencia a los partidos en favor de la audiencia en el extranjero y, sobre todo, las enormes desigualdades financieras. Una franquicia como la Superliga, con un reparto de ingresos y topes de gasto al estilo estadounidense, al menos abordaría los desequilibrios en la cima.

El futbol europeo ha sido durante mucho tiempo un producto, simplemente mal dirigido. Parece inevitable que el sentido del espectáculo estadounidense finalmente lo altere.