Anticipa Honda su salida de Pachuca

Cd. de México

Keisuke Honda estaría con las horas contadas con los Tuzos.

A través de su cuenta de Twitter el volante japonés aseguró que podría tener sus últimos momentos con el cuadro hidalguense, club al que llegó como "bomba" el semestre pasado.

"Mi querida gente mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado al decisión hace un año atrás, cuando firmé con el club.

"Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego (Alonso), Marco (Garcés), Andrés (Fassi), Jesús (Martínez) y a toda la gente de Pachuca y de México. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias", publicó.

Honda, quien está firme para la Selección de su país en el mundial de Rusia, ha mejorado su cuota goleadora en el Clausura 2018 pues ya dobló, con 7, los 3 tantos que logró en el Apertura 2017.

Además ha sido regular en el esquema de Diego Alonso pues en su certamen de debut jugó solamente 12 fechas, siete de ellas como titular, mientras que para este semestre ha participado en los 16 duelos, en sólo uno no fue titular.

Pachuca se juega este fin de semana su lugar en la Liguilla, pues actualmente ocupa el noveno sitio empatado en puntos con Xolos, el octavo de la clasificación.