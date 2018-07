Antes rivales, Peña y AMLO buscan ´transición ordenada´

Ciudad de México

Hubo gritos, empujones y flashazos, pero sobre todo, un político que surcaba una multitud de mexicanos eufóricos sin miedo.

El Palacio Nacional de México, en otros tiempos fortaleza de funcionarios y presidentes en el corazón de la capital, bajó la guardia este martes para recibir al próximo presidente del país.

A su paso Andrés Manuel López Obrador encontró curiosos, camarógrafos y seguidores que estiraban la punta de los dedos para tocarlo, hasta llegar a los tropezones desde su auto a la puerta.

"No quiero tener guardaespaldas, pero eso significa que los ciudadanos me van a proteger", dijo AMLO, como también se le conoce. "Tampoco me apachurren (aplasten)", bromeó.

Dentro del edificio le esperaba el actual mandatario, su otrora fuerte rival político, Enrique Peña Nieto para afinar los detalles de un traspaso ordenado y pacífico del poder.

AMLO llegó a su cita a bordo de un modesto Volkswagen blanco, el mismo que le llevó hasta la plaza más importante de la Ciudad de México el domingo pasado para pronunciar ante miles de seguidores su discurso de victoria electoral.

A los mexicanos –prensa, fanáticos y detractores– no dejó de sorprenderles esta actitud que rompe protocolos.

Entre otras cosas, López Obrador reiteró que no viajará en aviones ni helicópteros presidenciales y su sueldo será la mitad del de Peña Nieto.

El martes, que inició la transición, Peña Nieto y su sucesor mostraron que el proceso podría completarse de manera pacífica.

"Venimos para buscar una transición ordenada, para el beneficio de todos los mexicanos", dijo López Obrador antes del encuentro a puertas cerradas.

AMLO arrasó en los comicios del domingo con 53% de los votos . Esos números dejaron 30 puntos debajo a Ricardo Anaya y el tercer lugar fue para José Antonio Meade.