Antes, presidentes de Corte no hablaban de corrupción.- AMLO

. "El Ministro presidente es un hombre honrado, íntegro, no tengo ninguna desconfianza, pero hace falta limpiar como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. "Entonces, a mí sí me gustó (el discurso) porque antes los presidentes de la Corte no hablaban de corrupción, la corrupción no existía", comentó López Obrador.

Ayer, en su tercer informe anual, Arturo Zaldívar dijo que la corrupción tolerada, el nepotismo y el tráfico de influencias han sido erradicados del Poder Judicial de la Federación (PJF). "Puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba.