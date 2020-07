Ante todo, la gratitud

Charlyn Corral dijo que se siente agradecida por el esfuerzo que hizo el Atlético de Madrid para renovar su contrato por 2 años, sabiendo que en esta época de pandemia muchos clubes pasan por fuertes crisis económicas y no solo no renuevan acuerdos, sino que han tenido que reducir los salarios de sus jugadoras.

"En estos tiempos es difícil pensar que me iban a dar un aumento para que me quedara. Vi a muchas compañeras cambiar de equipo y retirarse, me siento agradecida y el trabajo siempre da frutos", dijo.

"El equipo hizo un gran esfuerzo para que me quedara y me sentí muy bien porque todos los días entreno y no he parado, incluso en las vacaciones, mi idea es siempre estar bien físicamente y sobre todo en este periodo que no pudimos salir y tomar un tiempo de relax".

Estar a 4 anotaciones de llegar a sus primeros 100 goles fue lo que impulsó a Charlyn a seguir en el futbol español.

"Estoy muy cerca de llegar a los 100, ese fue otro de los motivos por lo que decidí quedarme, quiero tener esa marca en mi carrera, estaba muy cerca, pensé que lo iba a lograr esta campaña, pero el virus nos sorprendió a todos, luego se canceló la Liga y sentí que todavía me faltaba", relató.

PENSANDO EN EL FUTURO

La goleadora mexicana recalcó que espera tener un mayor acoplamiento con sus compañeras, pues los cambios de entrenador en el último año también le pasaron factura. Tener 3 estrategas en una temporada fue complicado no solo para Charlyn sino también para la plantilla, que por primera vez en 3 años se vio superada por el Barcelona, a quien le otorgaron el título del torneo.

"En agosto tenemos la Champions, viene un nuevo torneo y la oportunidad de estar otra vez en los primeros lugares, quiero que este regreso a las canchas traiga muchas cosas positivas

En medio del confinamiento por la pandemia, surgieron rumores de que la goleadora podría venir a la Liga Femenil de México, sin embargo, la delantera dio a conocer a CANCHA que su deseo es venir hasta después a terminar su carrera en el país que la vio nacer y no cree que con 30 años vaya a ser demasiado mayor para darle brillo al torneo nacional.

"Quiero acabar mi carrera en México, que los directivos también se den cuenta que tengo una maestría en Administración Deportiva, me encantaría aportarle algo a esta Liga y en 2 años veremos", explicó.

También reconoció que no firmaría por dinero sino buscando un proyecto deportivo sólido que pueda enamorarla para anotar sus últimos goles.