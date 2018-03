Ante el proyecto de su vida

Ciudad de México

“Honey boy” explorará la compleja relación entre Shia LaBeouf y su padre en la época de Even Stevens, un show familiar que marcará el primer gran éxito del joven actor.

Hubo un tiempo en el que Shia LaBeouf parecía destinado a convertirse en uno de los actores más taquilleros de Hollywood. Después de todo, apareció en películas como “Constantine”, “Soy leyenda” (“I am legend”), “Transformers” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal” (“Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull”), donde compartió créditos con actores como Keanu Reeves, Will Smith y Harrison Ford y fue dirigido por creativos como Francis Lawrence, Michael Bay y Steven Spielberg.

Sin embargo, el californiano prefirió abandonar este camino para enfocarse en propuestas mucho más arriesgadas e incluso incomprendidas.

Tal es el caso de “Honey Boy”, un biopic que relatará su propia vida, así como la tormentosa relación con su padre alcohólico. La parte más curiosa radica en que el actor no se interpretará a si mismo, pues esa labor será encomendada a Lucas Hedges, mejor conocido por su trabajo en “Manchester junto al mar” (“Manchester by the sea”) y “Tres anuncios por un crimen” (“Three billboards outside ebbing, Missouri”). En su lugar, Shia LaBeouf se inclinó por la encarnación de su padre.

El título corresponde a un mote que le fuera dado por su propio padre, el guión fue coescrito por Shia LaBeouf bajo el pseudónimo de Otis Lort y buena parte de su historia se desarrollará durante la participación del actor en el show “Even Stevens de The Disney Channel”.

A pesar de su trama tan personal, la cinta no mantendrá los nombres reales de las personas involucradas y además alterará algunos eventos en beneficio del argumento. El filme será dirigido por Alma Har’el, mejor conocida por su experiencia documental y con quien trabajó en “Fjögur píanó de Sigur Rós”.