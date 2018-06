Ante la onda cálida piden prevenir rabia

En esta temporada de altas temperaturas ambientales, autoridades del Centro Antirrábico exhortaron a los dueños de mascotas que les proporcionen los cuidados adecuados, como mantenerlas hidratadas y el lugares con sombra para prevenir daños en su salud e incluso la muerte.

También los invitaron a que revisen la cartilla de vacunación de sus mascotas para inmunizarlas y evitar que contraigan la rabia.

Maricruz Prado Espinosa, coordinadora de la dependencia, dijo que los propietarios de mascotas, en particular de perros, no deben de dejarlos amarrados a la sombra cuando se van al trabajo, ya que el sol cambia de posición y luego los rayos solares caen de lleno sobre el animal provocando un golpe de calor que lo puede matar si nadie lo auxilia.

Además de los cuidados preventivos para que las altas temperaturas no afecten a las mascotas, los propietarios también deben revisar la cartilla de vacunación para que no contraigan males mortales como la rabia y no se infesten de garrapatas y pulgas.

La funcionaria comentó que la época de calor favorece la proliferación de garrapatas o pulgas, portadoras de bacterias que pueden causar la muerte de la mascota.