Ante incómoda situación

Venecia, Italia

La polémica por la presencia de Roman Polanski en la sección oficial de la 76 Mostra de Venecia arreció en la jornada de inauguración cuando Lucrecia Martel, presidenta del jurado, confirmara que no asistirá a la gala en la que se proyectará el último trabajo del cineasta, condenado por violación.

"No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir", dijo Martel en rueda de prensa, acompañada por el director del certamen, Alberto Barbera.

De igual forma, la directora de Zama consideró acertado que la nueva película del director de El Bebé de Rosemary esté en el festival, pues considera que es un diálogo necesario.

ESTE VIERNES A COMPETIR

Polanski presentará el viernes a competición J'accuse: An Officer and a Spy en la que dará su visión sobre el caso Dreyfus.

Se espera que a la gala asista solamente su reparto, encabezado por su esposa Emmanuelle Seigner, junto a Jean Dujardin y Louis Garrell, mientras que el cineasta estaría presente vía videoconferencia.

Si llega a Italia corre el riesgo de ser detenido para su extradición a Estados Unidos, como ya le ocurrió hace una década en el Festival de Cine de Zúrich.

DIFÍCIL DECISIÓN

Martel confesó que le ha resultado difícil tomar una decisión sobre su participación en el jurado de esta Mostra debido a la participación de Polanski y también ha tenido en cuenta la posición de su víctima, quien considera que el caso está cerrado.

"La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda", dijo, "pero he visto que la víctima considera el caso cerrado, no negando los hechos sino porque cree que Polanski ha cumplido lo que su familia y ella habían pedido".

"No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea", precisó la cineasta.