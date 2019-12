Ante falta de pago, cierran Bellas Artes

Ciudad de México.

Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) cerraron este miércoles recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, Centro Cultural del Bosque y se colocaron mantas en al menos 86 centros culturales y oficinas administrativas, en protesta por el retraso en sus quincenas de diciembre, prima dominical, prestaciones como lentes y prótesis auditivas, entre otros.

Jueves y viernes los recintos culturales y oficinas se mantendrán abiertos debido a que es un día inhábil para los bancos, pero representantes sindicales aseguraron a El Universal que si los pagos no son cubiertos en su totalidad el viernes 13 de diciembre, volverán a cerrar de manera indefinida el Palacio de Bellas Artes el próximo lunes y analizarán si cerrarán de manera escalonada otros espacios culturales como teatros, centros escolares y oficinas administrativas del INBAL.

Este miércoles representantes sindicales sostuvieron una reunión en el Palacio de Bellas Artes con Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, quien reconoció que el INBAL cuenta con un déficit de 720 millones por lo que tuvo que pedir una ampliación y adelantó que el instituto tendrá pasivos para 2020.

En un audio al que tuvo acceso este diario, se escucha a Monroy advertir: "Vimos qué proveedor iba a hacer más fácil deberle para 2020, esa es la verdad, ahora tenemos pasivos para 2020, no importa, nuestra responsabilidad era cubrir las nóminas de todos y (conseguir) 720 millones de pesos no es nada sencillo".

En otro momento de la reunión en la que se acordó el pago de las quincenas de diciembre para este viernes 13, Monroy reconoció que hubo acuerdos firmados que no fueron cumplidos, como la entrega de tarjetas para ropa de trabajo pero sin fondos, y argumentó que el retraso se debió a "los tiempos de Hacienda".

"La negligencia de Hacienda si quieren decirlo, el burocratismo, la falta de compromiso de Hacienda. Me dicen: ´échame la culpa a mí´. Y aquí no es de echarle la culpa a nadie, es de responderles a los trabajadores y no pudimos, y soy sincero, no pudimos cumplirles. ¿Qué ofrezco? Esta sinceridad y esta transparencia que siempre he tenido", dijo Monroy.