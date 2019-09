Ante desabasto, se importará medicina

Ciudad de México.

Luego de reconocer desabasto del medicamento metotrexato para tratar algunos tipos de cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, en caso de emergencia por falta de medicamentos, éstos serán comprados de manera urgente en el extranjero.

En conferencia de prensa, detalló que hace unos días llamó a una reunión de emergencia con su gabinete de Salud, así como Hacienda y las Fuerzas Armadas por la falta de metotrexato, ya que la empresa que lo produce y distribuye en México no lo tenía por ser muy barato y generar pocas ganancias.

Ante esto, el mandatario sostuvo que eso no debe volver a suceder, mucho menos que se tenga un sólo abastecedor, y, por el contrario, que haya opciones para poder comprar medicamentos.

"La ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero, y desde luego es un asunto de salud, prioritario. Si seguimos teniendo estos problemas de abasto vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero, se volverá a aplicar", expresó.

El Presidente relató que le presentaron un reporte en el que le informaban que senadores iban a visitar el Hospital Infantil para constatar el abasto de medicamento.

"No había (medicamentos)... Es que, aunque parezca increíble, es una medicina para tratar el cáncer que no cuesta mucho; es importantísima, pero no cuesta mucho y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad", dijo.

Aclaró que la compra de medicamentos en el extranjero no genera pérdidas porque se trata de la salud de las personas y la Secretaría de Marina la distribuirá.

NO CONTESTA A FOX

Ante los dichos del expresidente Vicente Fox que este fin de semana sostuvo que ya es tiempo de "darle en la madre" a la 4T, López Obrador evitó responder para caer en una guerra de declaraciones. "Sin comentarios", dijo en tono seco.

Más adelante, dijo en general que el que salgan los expresidentes y "agarren de bandera en contra de nosotros son cosas distintas".

Y al ser cuestionado sobre una publicación del periódico "The Financial Times", que critica el presupuesto 2020, el Ejecutivo aclaró que se garantiza el bienestar de la mayoría de la gente.

Aseguró que la producción de gasolinas en las seis refinerías en México pasó de 38% a 50% en lo que va de su administración, ya que la inversión para reconfigurar las seis refinerías es de 12 mil 500 millones de pesos, con lo que se inició un proceso de rehabilitación de los complejos y aumentar la capacidad.