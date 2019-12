Ansioso Gastón Obledo por jugar segunda vuelta

Gastón Obledo extraña la adrenalina y la pasión que se viven en cada partido. Este lunes inició la tercera semana de pretemporada pero el técnico del Atlético Reynosa cuenta los días para que arranque la segunda vuelta en la Liga Premier.

"Sin duda se extrañan los partidos, la adrenalina, sentir esa presión de la competencia, pero también es bueno este receso para la recuperación de la carga que se traía después de una primera vuelta muy intensa", comentó.

El estratega se mostró tranquilo luego de la goleada que consiguieron en su primer partido de preparación. A diferencia de la primera vuelta, ahora si están entrenando sin contratiempos.

"Está bien planificado lo que habíamos pensando, los jugadores vienen de un periodo de transición como le llamo yo porque no fueron vacaciones, no me llegaron mal y estamos en una etapa donde no empezamos de cero sino del 40 o 50 por ciento de lo que se había ganado en la primera vuelta y eso es bueno para nosotros", explicó.

Reynosa es el sublíder de la liga pero el objetivo aún no está cumplido ya que les falta lo más importante que es asegurar el boleto a la Fiesta Grande.

"Vamos a tratar de hacer una segunda vuelta mejor que esta que terminamos para poder estar en los primeros lugares, el objetivo es calificar y pelear el título y para eso aún nos falta", indicó.

El Grupo 1 es el más parejo así que el profesor Obledo pronostica una lucha intensa por lo menos con cuatro equipos.

"No nada más Tepatitlán, Durango también es un buen equipo, Coras, Zacatecas, el grupo estuvo muy cerrado en la primera vuelta, si vemos del 1 al 8 en la general, están 6 de nuestro grupo, no será fácil y nos estamos preparando para eso", aseguró.

El tema de los refuerzos se ha manejado con mucha discreción, hay varios nombres sonando pero serán dos o tres los nuevos jugadores que llegarán.

"Esperemos que eso esté resuelto para la siguiente semana porque también es importante contar con la gente lo más pronto posible y que entren al modelo de juego que tenemos y agarren rápido la idea", dijo.

El equipo está muy comprometido y los futbolistas solamente recibirán unos días para pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Gastón aprovechó la entrevista para desearles Feliz Navidad a todos los aficionados.

"Que sean felices, que la pasen muy bien en familia, les deseo lo mejor, una feliz navidad y un próspero año nuevo y que disfruten a su equipo cuando empiece la segunda vuelta como nosotros hemos disfrutado del apoyo que ellos nos han brindado".

Por último, compartió que ya escribió su carta para Santa.

"Le pedirá salud y que esté bien mi familia, pero bueno algo material me gustaría una buena chamarra porque estos fríos están buenos y dicen que en enero estarán más fuertes", finalizó.