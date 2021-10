Ansiosa por pareja

Jennifer Aniston está lista para volver a salir después de varias relaciones fallidas. La actriz de 52 años participó en el podcast "Lunch With Bruce" de la radio SiriusXM y confesó que disfrutó estar soltera, luego de separarse de su esposo Justin Theroux en 2018.

Pero la ex actriz de "Friends" confiesa que está "ansiosa" por encontrar una nueva pareja, algo que aún no ha logrado debido a la pandemia: "Nadie importante ha llegado a mi radar todavía. Pero creo que es hora. Creo que estoy lista para compartirme con alguien más. No quise esto por mucho tiempo, amé mucho ser mi propia mujer, hmm... sin tener una pareja, algo que he tenido desde que tenía 20 años. Entonces, hubo algo muy bueno sobre tener este tiempo", comentó.