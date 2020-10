Ansiedad y frustración

Hasta antes de marzo de 2020 escuchaban con frecuencia sobre las ambiciones y expectativas deportivas, o de situaciones comunes a su edad o disciplina.

Después de ese mes, los psicólogos deportivos empezaron a tener cada vez más sesiones con deportistas para hablar sobre la ansiedad, incertidumbre y frustración, entre otras emociones que se desencadenaron por el confinamiento producto de la pandemia por Covid-19, y que obligó a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A estos especialistas se les acumularon más emociones, pues a las propias se les sumaron las de sus pacientes, pero precisamente por su formación y experiencia han sabido sortear la situación para no verse afectados, además de tomar más terapias con colegas, algo que es más común de lo que se pensaba.

Margarita Cerviño y Magaly Zerón, especialistas en psicología del deporte que trabajan con seleccionados nacionales convencionales y paralímpicos, comparten en entrevistas por separado cómo han operado estos meses complicados para todos los seres humanos debido a la contingencia sanitaria global.

"Estamos metidos en la misma sopa que todo el mundo. Yo tengo la Maestría en Psicología Clínica y la Maestría en Psicología de Deporte y ambas especialidades me ayudan a estar muy pendiente para ver qué pasa conmigo, y que no rebote o refleje en el otro (lo que me pasa).

"En la psicología clínica tenemos una obligación profesional de tener una supervisión personal de manera que no te involucres y/o involucrar tus cosas frente al otro (individuo), entonces las redes de apoyo que tenemos nos ayudan mucho porque yo acudo con un terapeuta y ella acude a otra, es una cadena", explica Cerviño.

Ambas especialistas coinciden en que lo básico de su trabajo es estar bien ellas mismas para poder escuchar y ayudar a quienes recurren a sus sesiones, algunas de ellas virtuales estos tiempos.

"Tienes que estar bien tú, aplicar tus propias recomendaciones. Para poder hablar con los deportistas, ya debí tener un proceso, algo que ya trabajé. Yo no suelto a mi terapeuta, estoy trabajando lo mío con ella, aplicando mis estrategias y eso me permite darle a mis deportistas ese soporte", dice Zerón.

"Lo único que le puedo dar al otro es lo que tengo y si lo que tengo no está bien, estamos mal, cómo le ayudo, por eso para mí es una obligación ética absoluta estar bien conmigo y con mi entorno", expresa Margarita.

¿Cuestión de autocontrol?

El énfasis en el bienestar personal es esencial para que cualquier especialista pueda aportar su conocimiento de la mejor forma.

"Tenemos emociones, frustraciones, defectos y virtudes como todo mundo. Hay cosas que me pueden pegar muy fuerte, pero procuro mantenerme clara.

"Necesito mostrar que se pueden apoyar, pero en cuanto termino la consulta hago ejercicios de la psicología del deporte que me permiten tirar un poco la ansiedad, estrés y malestar", explica Cerviño.

Ambas reconocen que pueden sentirse agobiadas, pero recurren a estrategias como el ejercicio, la respiración y la meditación

"Hay días en que terminas rendida por sesiones muy pesadas. Todos estamos ya con la piel muy delgadita. Creo que yo he conservado mi piel, no se me ha hecho más dura, al contrario, sigo muy atenta a las sensaciones y a los sentimientos, y lo que muestra la gente y a mi respuesta emocional", dice Cerviño.

"El hecho de escuchar a otros, deportistas o pacientes, implica estar bien equilibrada y hacer consciente a las otras personas que no somos perfectos emocionales. Ahorita tengo más carga de trabajo y lo agradezco porque eso significa que se está teniendo esa apertura de buscar ayuda", afirma Magaly.

Terapia con mascotas

Los animales de compañía o incluso cualquiera que se pueda tener en casa son muy buenos aliados para combatir el estrés y la ansiedad, y por eso Margarita Cerviño recomienda tenerlas, pero siempre bien atendidas porque dependen de sus dueños.

"Hay que acercarse a las mascotas. Son súper tranquilizadoras. Yo tengo gatos y perros. Si pones atención en las mascotas y sobre todo los tocas, los acaricias, es algo muy terapéutico, el apapacharlos y reírte de las cosas que hacen influye mucho en el estado de ánimo. Esta convivencia con ellas te ayuda, te permite alivianar las cosas", asegura Cerviño.