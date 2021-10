Ansían casas de cambio reapertura de puentes

El empresario de casas de cambio en esta frontera, indicó que todo el 2020 fue un año muerto para esta actividad, dado el cierre de los puentes internacionales a los cruces no esenciales de personas con visa de turista.

Con la apertura de los cruces internacionales a los viajes no esenciales, la demanda de compra y venta de dólares podría incrementarse hasta un 50 por ciento, ya que los turistas querrán tener el billete verde para realizar sus compras del lado americano, afirmó Jorge Aguirre Vázquez.

Sabemos que la demanda va a repuntar, esperamos que no hagan compras de pánico porque esto si podría ocasionar un alza en la cotización, pero no creemos porque no hay suficiente capital en las familias". Aguirre Vázquez, Propietario de Casa de Cambio

Subrayó que la cotización del dólar se está manejando en las casas de cambio entre los 20.50 y 19.70 a la venta y a la compra en los 18.50 pesos, y no estimamos que debido a esta situación pueda incrementar su costo.

"Sabemos que la demanda va a repuntar, esperamos que no hagan compras de pánico porque esto si podría ocasionar un alza en la cotización, pero no creemos porque no hay suficiente capital en las familias", manifestó.

Aguirre Vázquez, agregó que ya era muy esperado el que abrieran los puentes internacionales a los viajes no esenciales y por ende sabemos que la demanda de los dólares subirá en estos días.