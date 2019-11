Anotan Chapa y Adame en triunfo del Atlas Sub 20

Con goles de los reynosenses José Chapa y José Adame, el Atlas Sub 20 firmó la goleada 4-1 sobre el Atlético San Luis en partido correspondiente a la jornada 17 y penúltima del Torneo Apertura 2019. El talento fronterizo no pasó desapercibido en la cancha del Estadio Jalisco, ya que ambos futbolistas tuvieron una actuación sobresaliente. Con este triunfo los rojinegros llegaron a 38 puntos y se mantienen como líderes generales del Torneo Sub 20.

Chapa (#189) fue el encargado de abrir el marcador apenas al minuto 4 de acción. Ahora habilitado como carrilero por derecha, el tamaulipeco apareció pegado a la banda, enganchó a su perfil zurdo y sacó un centro venenoso que nadie pudo rematar y que terminó metiéndose a la portería. "Chapita" como se le conoce acá en tierra fue titular y disputó 81 minutos.

El otro José, de apellido Adame (#222) ingresó de cambio al minuto 65 y demostró que se sigue hablando de tu con el gol. Al minuto 73 mostró esa inteligencia para moverse en el área y picó a primer poste para encontrarse con un centro raso que terminó rematando de excelente manera para sellar la goleada. Adame también había marcado gol a media semana en el empate 1-1 contra Pumas.

Los dos jugadores están bajo la mira del primer equipo del Atlas. Chapa surgió de la Academia Atlas Reynosa que dirige Jorge López siguiendo los pasos de "Poncho" González, mientras que Adame fue visoreado en el Valle de Texas jugando con el Atlas Mission del profesor Arturo Cuéllar.