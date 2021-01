Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán serie

Apple TV+ producirá WeCrashed, una serie protagonizada por los ganadores del Óscar Jared Leto y Anne Hathaway, con los directores de Loco y Estúpido Amor (2011) y This is Us (2016) John Requa y Glenn Ficarra a la cabeza del proyecto.

Leto interpretará al fundador de WeWork, Adam Neumann, y Hathaway dará vida a su esposa y cofundadora Rebekah Newmann.

La serie está basada en el exitoso podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Leto y Hathaway también serán productores ejecutivos del programa.

El proyecto se une a una oferta de expansión de títulos originales de Apple que serán desarrollados y producidos por Apple Studios, incluida la recién anunciada serie Lessons in Chemistry, protagonizada y producida por la ganadora del Óscar Brie Larson; Kitbag, la última película de Ridley Scott, protagonizada por el ganador del Óscar, Joaquin Phoenix; Emancipation, del director Antoine Fuqua y estelarizada y producida por Will Smith; y la muy esperada película Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y con los actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro con los roles principales.

Hathaway apareció más recientemente en la película de HBO Max Locked Down junto a Chiewtel Eijofor, así como en la película de Warner Bros Las Brujas. Leto protagoniza junto a Denzel Washington y Rami Malek en The Little Things, que recién estrenó en los cines y en HBO Max. We Crashed marca el regreso a la televisión del actor.

Aún no se ha determinado el plazo de estreno de la nueva serie.