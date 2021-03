Anne Carson será reconocida con el premio Pen América 2021

"Entre los ganadores de este año se encuentran revolucionarios, íconos y pioneros", dijo Jane Marchant, directora del programa de Premios Literarios de PEN America. "Estos escritores hacen preguntas complejas y rechazan respuestas simples; a través del lenguaje confrontan patrones, ideas y nociones preconcebidas, y desafían al mundo ya su gente a ser mejores. Trascienden las barreras, los idiomas y las culturas, y abordan deliberadamente temas urgentes de conversación. Son luces brillantes que nos guían en las direcciones que debemos seguir".

Como parte de su programa de Premios Literarios, PEN America honra anualmente a los contribuyentes distintivos de toda la vida a la excelencia literaria y artística, seleccionados por paneles de jueces independientes y dedicados a la vanguardia de sus campos.

La editorial española Vaso Roto se sumó a las felicitaciones pues ha publicado seis libris de la poeta, traductora y ensayista canadiense Anne Carson: "Decreación", "Albertine, rutina de ejercicios", "Tipos de agua. El Camino de Santiago", "Nox, los poemas de Safo" traducidos por Anne Carson, y "Si no, el invierno" y "Economía de lo que no se pierde. Leyendo a Simónides de Ceos con Paul Celan".

"Estos seis libros nos convierten en la editorial de referencia de esta autora", señaló la editorial en un comunicado para celebrar el galardón a la poeta que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española que otorga el gobierno de Coahuila,

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson recibirá el Premio PEN/ Nabokov al Logro en Literatura Internacional, otorgado a un autor vivo cuyo cuerpo de trabajo representa el nivel más alto de logro y es de originalidad duradera y artesanía consumada. La aclamada artista, músico y directora Laurie Anderson presentará el premio en el evento en vivo de PEN America. El panel de jueces: Lily Hoang, Jhumpa Lahiri , Neel Mukherjee , Elif Shafak y Justin Torres seleccionaron a Carson por su "gravedad y su ingenio", "erudición juguetona" y capacidad para hacer "cantar el dúo inimaginable de la filología y el dolor".

George C. Wolfe recibirá el premio PEN/ Mike Nichols Writing for Performance, en honor a un escritor cuyo trabajo transformador ilumina e inspira al público en la tradición del venerado comediante y cineasta Mike Nichols. Wolfe es un director, dramaturgo y productor cuya carrera en el escenario y la pantalla ha "transformado continuamente y traspasado los límites de la cultura estadounidense", escribió el panel confidencial de jueces. El actor Michael Potts presentará un tributo de celebración a Wolfe en la Ceremonia de Premios Literarios.

El artista y dramaturgo multidisciplinario Daniel Alexander Jones recibirá el premio PEN / Laura Pels International Foundation for Theatre . Los jueces Jeremy O. Harris, Ruben Santiago-Hudson y Leigh Silverman escriben que los "talentos consumados de Jones han llevado el trabajo que ha realizado principalmente como su alter ego Jomama Jones desde los teatros del SoHo hasta las salas de conciertos de Europa. En una época en la que el conservadurismo, la queerfobia y la anti-negritud se trasladaron no solo a nuestro país sino a toda nuestra industria, Jones ha seguido perfeccionando una dramaturgia propia". Estos jueces también entregarán el premio durante la ceremonia.

El editor de la revista literaria Prairie Schooner Kwame Dawes recibió el premio bienal PEN / Nora Magid de edición de revistas . El premio honra a un editor cuyos altos estándares literarios y gusto han contribuido a la excelencia de la publicación que editan. Los jueces Patrick Cottrell , Carmen Giménez Smith y John Jeremiah Sullivan llaman a Dawes "un editor audaz y visionario" que ha "demostrado la validez permanente de la revista literaria y la ha llevado a nuevos lugares".

Pierre Joris recibirá el premio PEN / Manheim Award for Translation, otorgado cada tres años por un subcomité del Comité de Traducción de PEN America a un traductor cuyo trabajo demuestra un compromiso con la excelencia. El comité escribió que el trabajo de Joris "ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo esencial en el mapeo de las corrientes y contracorrientes de la modernidad global". La reconocida escritora y traductora Lydia Davis entregará el premio durante la ceremonia del 8 de abril.

Los cinco ganadores serán celebrados en la Ceremonia de Premios Literarios de PEN America, que tendrá lugar virtualmente el jueves 8 de abril. PEN America ha anunciado previamente los Finalistas para sus premios literarios anuales, así como su lista de ganadores para sus premios de escritores emergentes. Los ganadores del premio anual de libros se anunciarán durante la ceremonia en vivo, con comentarios de los ganadores, actuaciones musicales, homenajes a los miembros de la comunidad literaria perdidos el año pasado y celebraciones para los ganadores de logros profesionales.