Anima con voz a solitarios

Escuchar y compartir historias con otras personas ha sacado el lado más humano de la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien recientemente puso a disposición un número telefónico para que el público se comunique con ella y así, mediante una plática, aminorar el estrés ocasionado por el confinamiento.

"Sí he llorado con algunos, pero no voy a contar las historias porque se van a sentir delatados, pero sí me ha tocado porque en ocasiones nos sentimos igual y luego ya nos reímos, colgamos y así pasa el día.

LES HABLA

"Intento que no me afecte de manera personal, trato de pensar que sólo es una línea para hablar con la gente que en estos momentos lo necesita, pero también nunca perder de vista que cada uno tiene sus propios problemas y no me los tengo que hacer propios", afirmó Reyes Spíndola en entrevista.

La mayoría de las personas que se han comunicado con la actriz de Fear the Walking Dead han sido adultos, que, según comentó, se sienten solos.

"Lo hice porque hay mucha gente que está en su casa, encerrada y que, a lo mejor, ya se hartaron y no tienen con quién platicar, sólo hablando con sus hijos o sus hermanos un rato y, en realidad se sienten solos", aseguró.

TRES HORAS AL DÍA

Spíndola estará disponible tres horas al día para platicar con la gente hasta que termine la cuarentena, según indicó.

Paralelo, está tomando en línea el curso de Creación de Personajes, con el fin de aprovechar el tiempo libre y mejorar en su rubro profesional.

"Eso me ha permitido estar ocupada, leyendo sobre teatro y preparando cosas.

"Me la he pasado, dentro de todo esto, activa", sostuvo.

Y pidió al público en general hacer caso de las recomendaciones de cuidado de la salud emitidas por las autoridades correspondientes.

"Pido que no se desesperen, todo esto pasará, vamos a salir adelante.

"Que se cuiden, que se queden en sus casas, que sí hagan caso a las reglas que nos están diciendo", dijo.