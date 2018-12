Anhelo purificar la vida pública: AMLO

Cd. de México.- Tras recibir el Bastón de Mando de pueblos indígenas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que anhela la purificación de la vida pública de México.

En su discurso en el Zócalo, el Mandatario federal reafirmó su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos", manifestó.

López Obrador indicó que se mantendrán estancias infantiles y se regularizarán los Cendis promovidos por el PT.

Asimismo, dijo que habrá becas a estudiantes y en 2019 contarán con 100 nuevas universidades.

También, continuó, se promoverá la investigación científica.

"El Conacyt coordinará el plan nacional para la innovación", agregó.

Sostuvo que habrá educación gratuita en todos los niveles y se cancelará la reforma educativa.

"El Gobierno no ofenderá a nuestra maestras y nuestros maestros", manifestó, lo que causó una ovación.

El Presidente anunció que hoy inicia programa de reconstrucción de sismos, así como de mejoramiento urbano de Sedatu en zonas marginadas.

A mediados de sexenio, dijo, habrá un sistema de salud de calidad, dando prioridad a comunidades pobres.





#AMLO: Yo les pido su apoyo porque reitero el compromiso de no fallarles, primero muerto que traicionarles. Estamos ante un momento estelar en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece.

¡Que viva México, viva México!

¡Que viva México, viva México! pic.twitter.com/irnyREZUoe — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 2 de diciembre de 2018

#AMLO: Concluyo, les invito a que ayudemos todos a convertir en realidad estos compromisos y que cada año aquí en el Zócalo voy a cumplir con lo que establece la ley, voy a rendir un informe en el Congreso y voy a ir personalmente.

#AMLO: Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y se castigará a los responsables. El gobierno nunca aplicará censura alguna a los medios de comunicación. A los medios les pedimos que ejerzan esa libertad de expresión, no va a haber censura.

#AMLO: Se creará, si lo aprueba el Congreso y el pueblo, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad publica del país. Se crearán coordinaciones para proteger a los ciudadanos se secretos, robos y otros delitos. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

#AMLO: El primer domingo de julio del 2021 habrá consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o renuncio, porque el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo es soberano.

#AMLO: El que se robe dinero del presupuesto, va a la cárcel sin derecho a fianza. Para el robo de combustibles, la falsificación de facturas para la evasión fiscal. Fraude electoral también delito grave y sin derecho a fianza.

#AMLO: Se convertirá la corrupción en delito grave y sin fianza, el robo del combustible también, no va a haber huachicoleo y le digo a los que se ocupan de estas prácticas ilegales y también a sus familiares, sobre todo a sus mamacitas queridas.

#AMLO: Se aplicará una política de austeridad republicana, no habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política, serán transparentes las nóminas, todos los ciudadanos podrán consultar internet y ver cuánto gana cada uno de los servidores públicos.

#AMLO: Para financiar todos estos programas sociales, nuestros adversarios se preguntan de dónde va a salir el dinero, seguimos respondiendo, vamos a liberar muchos fondos porque se va a acabar la corrupción y ya no va a haber lujos en el gobierno.

#AMLO: Se levanta un censo casa por casa para entregar una tarjeta y que el beneficiario retire sus apoyos, sin intermediarios. Se creará también el Banco de Bienestar y va a tener sucursales pronto en todo el territorio nacional para que la gente pobre pueda cobrar la ayuda.

#AMLO: Se otorgarán créditos a la palabra, sin intereses, a ejidatarios y pequeños propietarios para compra de sementales, vamos a repoblar potreros, van a pagar esos créditos sin intereses y va a ser a la palabra, sin tanto trámite, sin tanto burocratismo.

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros serán parte del programa de mejoramiento de espacios públicos en colonias marginadas, anunció el presidente de México, @lopezobrador_ .

#AMLO: Ya no habrá caminos o carreteras con asfalto, serán de concreto. Se apoyará a los productores agrícolas con fertilizantes y otros programas. Los pequeños productores de maíz, sorgo, leche, se les comprarán esos alimentos a precios de garantía, justos.

#AMLO:

Se impulsará la educación artística desde la educación básica, se apoyará a los artesanos de México, se promoverá la investigación científica, se apoyará a estudiantes y académicos de postgrado con becas y otros estímulos.

Después de la purificación para la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos... la purificación de la vida pública de #Mexico.