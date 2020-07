Anhelan salir de casa

Quiere ´Vaquero´ darse una escapada

El estrés que genera la cuarentena ha hecho que Emanuel "Vaquero" Navarrete ya piense en invitarle unas vacaciones a su familia.

El actual campeón de peso Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) comentó que tras las peleas que podría tener en las próximas semanas, le gustaría escaparse a una playa con su familia.

"Estoy más enfocado en mi carrera y progresar, pero puedo mencionar que sí me gustaría salir un poco de casa, tomar unas vacaciones, porque se genera mucho estrés y frustración por estar encerrado.

"Quiero hacer algo tranquilo, salir y disfrutar de la naturaleza con la familia, después de una o dos peleas que haga tras la pandemia, y si hay posibilidades, sí lo voy a hacer", dijo.

Con información de Diego Martínez.

Desea ´Pollo´ asistir a misa

Fiel a sus creencias el medallista olímpico de Londres 2012, Iván García, asistirá a misa en cuanto la nueva normalidad se lo permita.

"Me encantaría ir a misa, darle gracias a Dios que mi familia está bien y después regresar a los entrenamientos y sacar a mi bebé a la playa o al zoológico, es la que más está sufriendo", expresó García vía telefónica desde Guadalajara.

El clavadista tiene muchas razones para hacerlo y entre ellas también está haber sido dado de alta recientemente de una operación en el talón derecho.

Y después desea pasar más tiempo con su hija Ivana, quien en julio próximo cumple 3 años de edad y confiesa que su pequeña ansía salir de casa.

"Pasar el Día del Padre en cuarentena es una fecha linda y que todos los días te lo celebren es algo bonito y más con mi bebé que ya está más grande y puede expresar más cosas".

Por último, serán los entrenamientos, los cuales aún no tienen fecha de vuelta, por lo pronto, continúa fortaleciéndose en casa a falta de una fosa de clavados.

Urge a Zavala volver a entrenar

La última vez que Alejandra Zavala realizó un disparo real fue hace tres meses y será ir a un campo de tiro lo primero que haga cuando se levanten las restricción de la cuarentena.

"Definitivamente ir a un campo de tiro, lo que quiero es entrenar. El primer fin de semana de marzo tuve una competencia e hice mi récord personal en pistola deportiva y estaba lista para irme a la India, fue la última vez que he hecho un disparo virtual", confesó Zavala.

La Copa Mundial de India se suspendió tras la emergencia sanitaria por Covid-19 y después se postergaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, situación que la tiradora tardó en asimilar.

"Para mí fue bastante fuerte haberme preparado tanto, que mis patrocinadores me apoyaran tanto, yo me rehusaba, no tenía sentido ir.

"He hecho tiros en seco en casa, veía de competir 11 veces y es traumático para nosotros como deportistas", enfatizó la cuarto lugar en Río 2016.