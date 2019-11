Anhela West llegar a presidencia

Durante el Festival de Innovación de Fast Company, el rapero aseguró que de convertirse en Presidente crearía múltiples oportunidades laborales y daría prioridad a la comunidad afroamericana para que deje ser considerado como una minoría demográfica.



"No voy a correr, voy a caminar. Dicen que estoy loco", declaró.



"Como diseñador de moda fuera de Estados Unidos, no se puede tener una opinión, sólo puedes ser el consumidor, sólo puedes ser un grupo demográfico", agregó.



El intérprete de "Niggas in Paris" no mencionó si ya tiene una estrategia política para contender por la presidencia.