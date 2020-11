Angustia al agro ausencia de las lluvias

Campesinos de Reynosa están muy preocupados porque muchas son las parcelas que no cuentan con la humedad suficiente para arrancar en firme el ciclo agrícola de temprano ya que para garantizar un buen inicio se requieren de entre tres y cinco pulgadas de lluvia.

"Una porción importante de tierra está prácticamente ´encalmada´ porque la humedad que dejaron a su paso las torrenciales lluvias registradas en meses anteriores, ya se evaporó prácticamente en su totalidad con los fuertes calores que se han venido registrando en las últimas semanas", dijo Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario.

Recomendó a sus representados que si no se registran precipitaciones pluviales, lo mejor es que no siembren, pues tirar la semilla en los surcos secos, equivale a que difícilmente no nazca el simiente.

"Además, todo está muy caro, desde diesel, gasolina, semilla y bueno, es claro sembrar en esas circunstancias de seca, pues es como echarle dinero bueno al malo", agregó.