Angelique Boyer usa vestido al revés por "buena suerte"

Desde anoche, gracias a mi mujer, me puse a pensar...: "Cómo se me vería el esmoquin al revés? ???????? Mi cielo, mi vida , mi todo...fue tu gran noche en todos los sentidos. Te llevaste el tan merecido "Premio a la Mejor Actriz Protagónica" gracias al público que respetas y amas. Eso lo demuestras en cada escena y proyecto al que te entregas. Para mi Fuiste La Mejor en todos los sentidos. No solo por tu galardón sino por tu actitud. Eres pura luz y alegría. Riéndote y divirtiéndote de las situaciones que a veces nos ponen a prueba. Y sin duda...la mejor vestida al derecho y al revés. Doy fe!???? . Te admiro y Amooooo con todo mi ser. Felicidades de nuevo!!! Y vas por mas @angeliqueboyer #sonrie #siempre #behappy #behero #love #teamo #premiostvynovelas2019 #mejoractrizprotagonica #mejoractriz #alderechoyalreves #thebest