Angelique Boyer comparte creativa foto sobre espalda de Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli despiden el 2018 en las playas de Tulum, la pareja ha compartido algunas fotografías de sus vacaciones. Rulli colgó en su cuenta de Instagram una romántica foto en la que está tomando la mano de Angelique. "Por ti comprendí que las casualidades no son más que deseos hechos realidad", escribió.

Volemos juntos. Hasta el fin del mundo ??. Taggea a esa persona con quien quieres volar siempre. Yo contigo @sebastianrulli TE AMO ?? eres único @nick_set_life GRACIAS

Una publicación compartida de Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 28 Dic, 2018 a las 7:21 PST



En su cuenta, la actriz subió una instantánea en bikini en la que aparece sobre la espalda de su amado. "Volemos juntos. Hasta el fin del mundo. Taggea a esa persona con quien quieres volar siempre. Yo contigo @sebastianrulli TE AMO eres único", escribió. En otras imágenes, Angelique Boyer aparece nadando en un "lugar sagrado", y acompañó la foto con una reflexión:



"No te sientas mal por evolucionar, no has perdido nada y te has ganado a ti. Lo que fluye, fluye. Lo que falla, fallo. Se fiel en lo que crees en lo que piensas, fortalece tu filosofía de felicidad. Elige un corazón sano, ve perdonando, no te atores en el lodo, sal rápido, aprovecha tu tiempo, ten paciencia contigo, cuídate. Sueña, sueña mucho, sueña en grande, sueña alto y lejos, por qué esos sueños son los que nos mantendrán siempre viviendo. Que desaparezca de tu vida todo aquello que ya no vibre igual a ti".