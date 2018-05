Angélica Vale dice tener un ''novio tuitero''

CIUDAD DE MÉXICO.

Así como su personaje de "Mónica" en la telenovela "Mañana será otro día... mejor", Angélica Vale compartió que ella también tuvo un amor platónico durante muchos años, pero el destino no permitió que su amor se hiciera realidad.

"Tuve un amor platónico así, asqueroso, horrible, hasta que un día me di cuenta que era yo la que me inventaba todas mis historias, entonces caí en la cuenta que el chavo no me iba a pelar jamás y dije ¡ay no, basta de esperarlo! No es nadie conocido pero fue mi amor platónico de chava".

Pero también ella ha provocado esa clase de sentimientos en alguien más, incluso sabe quién suspira por ella no sólo en privado sino a través de sus redes sociales.

"Se llama el odioso en Twitter, es mi novio tuitero, así le digo y él dice que soy su amor platónico. Desde que abrí mi cuenta ha estado ahí, al menos tengo uno que me admira de esa manera".

Eso sí, ella ha tenido mucho cuidado que esto no pase más allá de la web, manteniendo la distancia y el respeto para evitar chismes o una experiencia como la que han vivido Britney Spears, Taylor Swift, Selena Gomez, por mencionar algunas, quienes han tenido que pedir una orden de restricción para algunos fans que literalmente las seguían a todos lados y no con buenas intenciones.

"Ni lo conozco, es un chavo que me escribe en Twitter y ya, él respeta mucho a mi familia y yo me porto muy bien, gracias a Dios éste es un fan muy normalito, considero que son más las ganas de conocerme, de platicar conmigo, pero de eso a despertar pasiones no creo, es más un rollo de amistad".