Angélica Rivera reaparece en redes sociales en celebración familiar navideña

En su cuenta de Instagram, la hija más grande, Sofía, compartió la fotografía familiar donde se ve a ella y "El Güero" Castro con el mismo estilo de pijamas a cuadros blanco, negro y rojo y las hermanas con short verde y rojo y sudaderas entre azul y morado.

Sofía escribió: "Merry Christmas from our family to yours. Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Todo mi amor y mi cariño siempre!!! (sic)

"Gracias a Dios @fernandacastromusica ya está dada de alta (le dio covid-19) y esta foto fue lo q (sic) lograr después de 1000 intentos y esto somos nosotros 5 una familia si... no convencional, pero más unida que nunca... y obviamente la mejor", escribió en sus redes sociales.

En julio de 2020, Castro y Rivera estuvieron junto a sus tres hijas en Miami, Florida, en Estados Unidos. En esa ocasión, Sofía y Regina Castro hicieron pública esa historia en sus cuentas de Instagram.

En ese entonces, José Alberto declaró a "El break de las 7" en Univisión que la relación con Angélica Rivera es solo de amistad y cordialidad por el bienestar de sus 3 hijas.

Angélica Rivera se casó en 2010 con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. El expresidente anunció la conclusión legal de su matrimonio el 2 de mayo de 2019.